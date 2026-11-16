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COP31 kapsamında Antalya'da iklim değişikliğine dikkat çeken bisiklet turu

17:49, 16/11/2026, Pazartesi
AAIHA
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IHA
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, COP31 KAPSAMINDA ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRMAK VE İKLİM DOSTU ULAŞIMI TEŞVİK ETMEK AMACIYLA BİSİKLET TURU DÜZENLEDİ. KENT MERKEZİNDE PEDAL ÇEVİREN BİSİKLET GRUPLARI, ESKİ STADYUM ALANI'NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DUVAR BOYAMA ETKİNLİĞİNDE SANATLA BULUŞTU.

Antalya'da COP31 kapsamında düzenlenen bisiklet sürüşü etkinliğine çok sayıda bisiklet tutkunu katıldı. Katılımcılar iklim değişikliğine dikkati çekmek için yaklaşık 6 kilometre pedal çevirdi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da bisiklet sürüşü etkinliği düzenlendi. Etkinliğe çok sayıda bisiklet tutkunu katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen organizasyon, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Antalya Yeşilay Spor Kulübü ve Antalya İl Bisiklet Temsilciliğinin katkılarıyla hayata geçirildi.

Yaklaşık 6 kilometre pedal çevirdiler

İklim değişikliğiyle mücadele, çevre bilinci ve sürdürülebilir ulaşıma dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte bisikletliler, Barbaros Çay Bahçesi karşısındaki toplanma alanında bir araya geldi. Saat 15.30'da başlayan sürüşte katılımcılar yaklaşık 6 kilometre pedal çevirdi.

Konyaaltı Caddesi'nden hareket eden bisikletliler, Cumhuriyet, Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç, İsmet Paşa, Atatürk ve Işıklar caddelerini takip ederek Eski Stadyum Alanı'nda sürüşü tamamladı. Etkinlikle kent içi ulaşımda çevre dostu alternatiflerin yaygınlaştırılması mesajı verildi.

YeşilayAnadolu AjansıAntalya'da, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında bisiklet sürüşü etkinliği düzenlendi.

Eski Stadyum'da duvarlar boyandı

Turun bitiş noktası olan Eski Stadyum Alanı'nda etkinlik sanatla sürdü. Tribün duvarlarının boyanmasıyla kent estetiğine katkı sunuldu, çevre bilinci ve sürdürülebilir bir gelecek mesajı sanat aracılığıyla da vurgulandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası'nın müzikleriyle eşlik ettiği etkinlik, spor ve sanatı aynı noktada buluşturdu.

YeşilayAnadolu AjansıAntalya'da, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında bisiklet sürüşü etkinliği düzenlendi.

Bisikletli ulaşımın yaygınlaşması hedefleniyor

Etkinlikte bisikletli ulaşımın yaygınlaştırılmasının, sağlıklı yaşamın teşvik edilmesinin ve çevre duyarlılığının artırılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, COP31 kapsamında çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Belediye, bu etkinliklerle iklim değişikliğiyle mücadele, çevre duyarlılığı ve sürdürülebilir kent yaşamı konularında toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Başlıklar :cop31antalya bisiklet turuantalya büyükşehir belediyesiiklim değişikliği
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COP31 kapsamında Antalya'da iklim değişikliğine dikkat çeken bisiklet turu
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, COP31 KAPSAMINDA ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRMAK VE İKLİM DOSTU ULAŞIMI TEŞVİK ETMEK AMACIYLA BİSİKLET TURU DÜZENLEDİ. KENT MERKEZİNDE PEDAL ÇEVİREN BİSİKLET GRUPLARI, ESKİ STADYUM ALANI'NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DUVAR BOYAMA ETKİNLİĞİNDE SANATLA BULUŞTU.
Antalya'da, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında bisiklet sürüşü etkinliği düzenlendi.
Antalya'da, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında bisiklet sürüşü etkinliği düzenlendi.
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