Dünya Erkekler ve Karma Volo Şampiyonası'na katılan milli bocceciler Mine Türker (sağda) ile Burak Altay, karışık röle kategorisinde bronz madalya kazandı.

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Karışık röle kategorisinde bronz madalya, milli bocceciler Mine Türker ile Burak Altay'ın oldu. İkili, Dünya Erkekler ve Karma Volo Şampiyonası'na katılmıştı.

Türkiye'yi 7 sporcu temsil etti

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonunun açıklamasına göre Hırvatistan'ın Rijeka kentindeki organizasyonda Türkiye'yi 7 sporcu temsil etti.

Zirvede ev sahibi ülkenin ikilisi yer aldı

Karışık röle kategorisini ev sahibi ülkeden Ria Vojkovic-Marino Milicevic ikilisi zirvede tamamladı. Mine ile Burak ise dünya 3'üncüsü oldu.