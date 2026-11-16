Karışık röle kategorisinde bronz madalya, milli bocceciler Mine Türker ile Burak Altay'ın oldu. İkili, Dünya Erkekler ve Karma Volo Şampiyonası'na katılmıştı.
Türkiye'yi 7 sporcu temsil etti
Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonunun açıklamasına göre Hırvatistan'ın Rijeka kentindeki organizasyonda Türkiye'yi 7 sporcu temsil etti.
Zirvede ev sahibi ülkenin ikilisi yer aldı
Karışık röle kategorisini ev sahibi ülkeden Ria Vojkovic-Marino Milicevic ikilisi zirvede tamamladı. Mine ile Burak ise dünya 3'üncüsü oldu.
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