Milli boksör Hatice Akbaş'ın hedefi olimpiyatlarda altın madalya

15/11/2026, Pazar16:04
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
21

Bildirimler

EJDERHA İHA savunma sistemi sürü dron saldırısı senaryosunda kabiliyetini sergiledi: 51 hedefi aynı anda etkisiz hale getirdi15 Kasım 2026 15:35 PazarSON DAKİKA
Yeni yıla yaklaşırken asgari ücret ve emekli maaşları için hesaplar başladı: AK Partili Şen, Ankara'daki çalışmalara dikkat çekti15 Kasım 2026 14:15 PazarSON DAKİKA
Hafızlığını tamamlayan talebe Abdullah Taşkıran, müjdeyi babasına telefonla verdi: Aldığı karşılık, izleyenlerin yüreğine dokundu15 Kasım 2026 14:00 PazarSON DAKİKA
Uyarı yapıldı: 15 Kasım-15 Nisan tarihleri arasında zorunlu olacak15 Kasım 2026 13:37 PazarSON DAKİKA
Doğal gazda yüksek faturayı önleyecek karar devrede: 📌İşte il il yeni limitler15 Kasım 2026 13:00 PazarSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Doğal gazda yüksek faturayı önleyecek karar devrede: 📌İşte il il yeni limitlerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'nin 43. Kuruluş yıl dönümü mesajıKimlik ve sürücü belgelerinde süre doluyor: Yenilemeyenin belgesi geçersiz sayılacakDibi gören altın için dev bankadan yeni tahmin: Yükseliş için o tarihe işaret edildiCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz fon soruşturmasında tasfye sürecindeki son durumu paylaştı: Son ödemeyle tamamlayacağız

Milli boksör Hatice Akbaş'ın hedefi olimpiyatlarda altın madalya

15:43, 15/11/2026, Pazar
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Avrupa şampiyonu milli boksör Hatice Akbaş, 2028 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak, 2032 ve 2036 olimpiyatlarında da ringe çıkarak Türk boks tarihine adını yazdırmak istiyor.

Avrupa şampiyonu milli boksör Hatice Akbaş, 2028 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak, 2032 ve 2036 olimpiyatlarında da ringe çıkarak Türk boks tarihine adını yazdırmak istiyor.

Çocukluktan itibaren babası ve antrenörü Kerem Akbaş tarafından yetiştirilen 24 yaşındaki milli sporcu, antrenmanlarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait spor salonunda sürdürüyor. Hatice Akbaş, uzun bir hazırlık sürecinin ardından katıldığı 2026 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Daha önce 54 kiloda mücadele ettiğini, Avrupa Şampiyonası'nda ise 51 kiloda ringe çıktığını belirten Hatice, sıklet değişikliği nedeniyle hazırlık döneminde zorlu bir süreç geçirdiğini ifade etti. Antrenörleri Kerem Akbaş ve Elif Şekerci ile yoğun bir çalışma yürüttüklerini anlatan milli sporcu, emeklerinin altın madalyayla karşılık bulduğunu dile getirdi.

Hatice Akbaş, "Avrupa Şampiyonası'nda ülkemi temsil ettiğim, bayrağımızı göndere çektirdiğim ve İstiklal Marşı'mızı okuttuğum için çok mutluyum, çok gururluyum." dedi.

Hedeflerine ilişkin bilgi veren Hatice Akbaş, 2027'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası ve Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazanmak istediğini belirtti. Dünya Şampiyonası'nda elde edeceği başarıyla olimpiyat kotası almak istediğini anlatan Hatice, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki yıl Dünya Şampiyonası ve Avrupa Oyunları var. Bu müsabakalara katılıp madalya kazanmak, rengini altına çevirmek istiyorum. Dünya Şampiyonası'nda ilk dört sporcuya olimpiyat kotası verilecek. Ben de burada madalya alarak olimpiyatlara katılmak istiyorum. 2028 Olimpiyatları benim hedefim ve hayalim. Orada da yarışıp altın madalya kazanmak, bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum. 2032 ve 2036'daki olimpiyatlara da katılıp Türkiye'de en fazla olimpiyatlara katılan kadın boksör olarak adımı tarihe altın harflerle yazdırmak istiyorum."

Boksa Malatya'nın Akçadağ ilçesinde başladığını ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda finale kadar yükseldiğini hatırlatan Hatice Akbaş, "Ben başarabildim. Diğer kardeşlerim ve sporcu arkadaşlarım da bunu başarabilir. İnanınca yapamayacağımız hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

Babasının desteğiyle başarıya ulaştı

"Dangal" filmindeki güreşçi kızın hikayesine benzetilen spor yaşamına ilişkin değerlendirmede bulunan Hatice Akbaş, babasıyla birlikte zorlukları aştıklarını anlattı.

Babasının gençliğinde gerçekleştirmek istediği hedefleri kendisiyle birlikte hayata geçirdiğini belirten Hatice, şunları kaydetti:

"Filmdeki hikayeyi babamla birebir yaşadığımızı düşünüyorum. Hem elde ettiğimiz başarılar hem de çektiğimiz zorluklar filmdeki hikayeyle örtüşüyor. Babamın gençliğinde başarmak isteyip başaramadıklarını benimle birlikte başarmak istemesi ve bunları gerçekleştirebilmemiz bizim için çok kıymetli. Birlikte başarabilmek, babamla bu yolda yürümek benim için çok güzel ve anlamlı."

Özellikle kız çocuklarının boks yapmasına yönelik bakış açısının zamanla değiştiğini gördüklerini belirten Hatice, bunun kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Avrupa Şampiyonası hazırlık döneminde Bayburt, Balıkesir ve Malatya'da kamplar yaptıklarını aktaran milli sporcu, süreçte kendilerine destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür etti.

Başlıklar :BoksHatice Akbaş2028 Olimpiyat Oyunları
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Milli boksör Hatice Akbaş'ın hedefi olimpiyatlarda altın madalya
Avrupa şampiyonu milli boksör Hatice Akbaş, 2028 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak, 2032 ve 2036 olimpiyatlarında da ringe çıkarak Türk boks tarihine adını yazdırmak istiyor.
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet