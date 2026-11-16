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Sezonun son yarışı olan Orhan Yüce 46. İstanbul Rallisi, 13-15 Kasım tarihlerinde düzenlendi. TEAM Petrol Ofisi adına yarışan Kerem Kazaz, yardımcı pilotu Ross Whittock ile birlikte bu yarışta ortaya koyduğu performansla 2026 Türkiye Ralli Şampiyonluğu'nu üst üste üçüncü kez kazandı.

Kazaz, sezonun son yarışına 23 puan geriden başladı. Teknik sorunlar, sakatlık nedeniyle kaçırdığı yarış ve puan kayıplarıyla geçen zorlu bir sezonun ardından rakiplerine karşı şampiyonluğu yeniden aldı.

Türk otomobil sporlarının en genç şampiyonu

2024, 2025 ve 2026 yıllarında üst üste kazandığı üç şampiyonlukla henüz 20 yaşındaki Kazaz, Türk otomobil sporları tarihine en genç şampiyon olarak geçti. Genç pilot, hızı ve yeteneğinin yanı sıra en zor koşullarda bile mücadeleden vazgeçmeyen karakteriyle de dikkat çekti.

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DHA

Şampiyonluk İstanbul'da belli oldu

Şampiyonanın yedinci ve son ayağı İstanbul Rallisi oldu. Yarışa lider giren Uğur Soylu'nun 127 puanı bulunuyordu, Kazaz ise 104 puanla başladı. Şampiyonluk için mutlak başarıya ihtiyaç duyduğu İstanbul'da kusursuza yakın bir performans ortaya koydu.

İlk günden liderlik

İstanbul Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenen ve 10 özel etaptan oluşan rallide Kazaz, ilk günden itibaren yarışın kontrolünü eline aldı. İlk günü en yakın rakibinin 55,1 saniye önünde lider tamamladı, ikinci gün de temposunu koruyarak finişe ulaştı.

Kazaz ve Whittock ikilisi, İstanbul Rallisi'ni en yakın rakiplerinin toplam 2 dakika 39,7 saniye önünde bitirdi. Bu zaferle üst üste üçüncü Türkiye Ralli Şampiyonluğu'nu elde eden Kazaz, Genç Pilotlar kategorisinde de birinci oldu.