Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Samsunspor Kulübü milli sporcusu Ümmügülsüm Arlı, Yunanistan'da düzenlenen Gençler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda 48 kilogram kategorisinde dünya 2'ncisi olarak gümüş madalya kazandı.

Atina'da finale yükseldi

Yunanistan'ın Atina kentinde 6-16 Kasım tarihleri arasında yapılan şampiyonada Arlı, Genç Kadınlar 48 kilogram kategorisinde mücadele etti. Finale yükselen sporcu, final müsabakasının ardından dünya 2'ncisi oldu ve şampiyonayı gümüş madalyayla tamamladı.

Arlı, bu başarıdan önce Avrupa şampiyonluğu elde etmişti.

DHA

Samsunspor'dan tebrik mesajı

Samsunspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Arlı'nın başarısını ülkeye ve Samsun'a armağan ettiği belirtildi. Açıklamada sporcu için şu ifadeler kullanıldı: "Avrupa şampiyonluğunun ardından Ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada bir kez daha gururla dalgalandıran sporcumuzu yürekten tebrik ediyor".

Reklam Reklam

Kulüp, sporcunun yetişmesinde emeği geçen antrenörlere ve teknik ekibe de teşekkür etti. Açıklama şöyle sona erdi: "Ümmügülsüm Arlı'nın başarılarının artarak devam etmesini diliyor, kendisiyle gurur duyuyoruz".

Genç yaşına rağmen uluslararası arenada elde ettiği derecelerle dikkat çeken Arlı'nın dünya ikinciliği, Samsun spor camiasında sevinçle karşılandı.

DHA