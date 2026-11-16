Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentinde düzenlenen Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Jandarma Gücü ve Milli Takım adına 1 antrenör ve 4 sporcu mücadele etti. Ekip, organizasyonu 1 altın ve 2 bronz madalyayla tamamladı.
Kerem Öz Avrupa şampiyonu oldu
Jandarma Uzman Çavuş Kerem Öz, 84 kilo Kick Light branşında Avrupa şampiyonluğunu kazandı.
İki Jandarma Uzman Çavuş bronz madalya aldı
Jandarma Uzman Çavuş Murat Babacan 75 kilo K1 branşında, Jandarma Uzman Çavuş Hakan Karagöz ise 71 kilo Low Kick branşında Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya elde etti.
Jandarma Gücü yeniden kürsüde
Jandarma Gücü, bu madalya başarısının ardından bir kez daha uluslararası bir organizasyonda kürsüye çıktı.
İspanya'nın Vigo kentinde 9-18 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenen 11'inci Avrupa Polis ve İtfaiye Oyunları'na 16 sporcuyla katılan Jandarma Gücü, organizasyonu 101 madalyayla tamamlamıştı.
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