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Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporcular, 6'sı altın olmak üzere 23 madalya kazandı.

Olympia'da 60 ülkeden 1100 sporcu yarıştı

Türkiye Muaythai Federasyonunun açıklamasına göre Yunanistan'ın Olympia kasabasındaki şampiyonaya 60 ülkeden 1100 sporcu katıldı. Türk sporcular bu organizasyonda 6 altın, 7 gümüş ve 10 bronz madalya elde etti.

Altın madalya kazanan sporcular

18 yaş altı kategorisinde Seyit Ali Yiğitbilek (60 kilo) ve Hayru Nisa Karaduman (+75 kilo) şampiyonluğa ulaştı.

16 yaş altı kategorisinde ise İlayda Ete (40 kilo), Tuğçe Balkaya (60 kilo), Elanur Balcı (63,5 kilo) ve Aysima Aydoğdu (+71 kilo) şampiyon oldu.

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