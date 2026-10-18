Milli bilardocu Alptekin Canözkan'dan bronz madalya
13:32, 18/10/2026, Pazar
AA
Alptekin Canözkan
Milli bilardocu Alptekin Canözkan, İspanya'da düzenlenen 25 Yaş Altı 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.
Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre Alptekin Canözkan, Murcia kentinde gerçekleştirilen organizasyonun yarı finalinde Danimarkalı sporcu Daniel Kristiansen ile karşı karşıya geldi.
Rakibine 40-36 mağlup olan milli sporcu, şampiyonayı Avrupa üçüncüsü olarak tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.
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