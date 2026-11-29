Bahreyn'de düzenlenen Dünya Para Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Uğur Yumruk altın madalya kazandı.
Yumruk 205 kilogramlık kaldırışla şampiyon oldu
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Manama'da devam eden organizasyonda Uğur Yumruk erkekler 72 kilo kategorisinde mücadele etti.
Şampiyonluk, ay-yıldızlı sporcunun 205 kilogramlık kaldırışıyla geldi.
Türkiye'nin madalya sayısı, bu sonuçla 3'er altın, gümüş ve bronz olmak üzere 9'a yükseldi.
Canlı
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.