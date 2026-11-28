Kayserili milli sporcu Çağdaş Kaya, Bahreyn'de düzenlenen Dünya Para Halter Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Kaya, şampiyonada sergilediği performansla rakiplerini geride bıraktı.
180 Kilogramlık kaldırışla ikincilik
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Manama'da devam eden organizasyonun ikinci gününde Kaya, erkekler 59 kilo kategorisinde mücadele etti.
Milli sporcu, 180 kilogramlık kaldırışıyla dünya ikinciliğini elde etti.
Ay yıldızlı bayrağı uluslararası arenada temsil eden Kaya, kazandığı madalyayla Kayseri'ye gurur yaşattı.
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kaya'yı ve başarısında emeği bulunan antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.