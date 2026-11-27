Milli sporcu Abdullah Kayapınar, Bahreyn'de düzenlenen Dünya Para Halter Şampiyonası'nda Avrupa rekoru kırarak 2 altın madalya elde etti.
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Bahreyn'in başkenti Manama'daki organizasyonun ilk gününde erkekler 49 kilo kategorisinde mücadele eden Kayapınar, 173, 177 ve 180 kilogramlık kaldırışlarıyla toplamda 530 kilograma ulaşarak altın madalyanın sahibi oldu.
Avrupa rekoru ve ikinci altın madalya
Abdullah, 180 kilogramlık kaldırışıyla Avrupa rekoruna imza attı, en iyi kaldırış kategorisinde de birinci olarak bir altın madalya daha kazandı.
2025 yılında Mısır'da düzenlenen dünya şampiyonasında da altın madalya kazanan milli sporcu, böylece üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu.
Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Avrupa rekoruyla dünya şampiyonluğuna ulaşan Kayapınar'ı ve antrenörlerini başarılarından dolayı kutladı. Ünlü, şampiyonada mücadele edecek diğer milli sporculara da başarılar diledi.
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