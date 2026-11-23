Milli bilek güreşçimiz Beytullah Macit, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 2026 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası 18 Yaş Altı (Junior Boys) 60 kg Sağ Kol kategorisi B Grubu 2. tur müsabakasında İsrailli Daniil Serbinenko ile karşılaştı.
Turnuva boyunca tüm rakipleriyle tek tek selamlaşan Beytullah, İsrailli rakibi ile selamlaşmayı ise reddetti. Tepkisini ortaya koyan Beytullah, rakibini 1 saniyede saf dışı bırakırken İsrailli rakibi ise adeta neye uğradığını şaşırdı.
29 Ekim'de yapılan karşılaşma, sosyal medya paylaşılınca yeniden gündem oldu.
Öte yandan milli sporcumuz Beytullah Macit, yarı finalde Rus sporcu Abdullakh Baikulov'a mağlup olarak turnuvayı dünya üçüncüsü olarak tamamladı ve yurda bronz madalya ile döndü.
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