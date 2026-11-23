Dünya Şampiyonu milli sporcu arkadaşlarıyla Çin Seddi'nin zirvesinde namaz kıldı

Altı kez Dünya Kungfu Şampiyonu olan milli sporcumuz Necmettin Erbakan Akyüz, Çin Seddi'nin zirvesinde arkadaşlarıyla birlikte namaz kıldı. "Kimler diyordu Çin Seddi’nin en tepesinde namaz kılamazsın diye?" sözleriyle paylaşımı yapan Akyüz, açıklamanın devamında "“Allah’a yemin ederim ki güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler yine de bu davadan vazgeçmem, Ya Allah bu dini hakim kılar ya da ben bu yolda yok olur giderim.” Diyen ulu önderimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (S.A.V) övgüsüne mazhar olmuş bir atanın torunlarıyız biz, bizim gözümüzü devasa setler, duvarlar, silahlar korkutmadı. Ne ölümden ne de zulümden korkarız şehadet Allah’ın bize en büyük lütfudur. Sizin dünyayı sevdiğiniz kadar biz ölümü seviyoruz vesselam. Korkuları yık da gel, ALLAH-U EKBER." ifadelerini kullandı. Milli sporcunun sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu paylaşım kısa süre sonra beğeni yağmuruna tutuldu.