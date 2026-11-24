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Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen U23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda mücadele eden milli boksörler, 2 altın, 6 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazandı.

Türkiye, şampiyonada takım halinde 2. oldu.

Organizasyonda Türkiye'den 10'u kadın, 10'u erkek 20 milli sporcu ringe çıktı.

İki altın madalya kadın boksörlerden

Kadınlar 57 kiloda mücadele eden Pınar Benek, finalde Fransız rakibi Maloe Teresi'yi mağlup ederek altın madalyayı kazandı.

Kadınlar +80 kiloda ringe çıkan ve Trabzonspor forması giyen Havvanur Kethüda ise finalde Ukraynalı Polina Chernenko'yu yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Gümüş madalyayı 48 kiloda Filiz Işık, 50 kiloda Tevfik Akkaş, 60 kiloda Selahattin Çinibulak, yine 60 kiloda Esmanur Lök, 70 kiloda Yonca Gül Yılmaz ve 85 kiloda Mert Aybuğa kazandı.

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Bronz madalya ise 65 kiloda Onur Arkcı, 75 kiloda Alperen Yılmaz ve 80 kiloda Zeliha Özdemir'in oldu.

Hekimoğlu: Sporcularımızla gurur duyuyoruz

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, şampiyonanın ardından yaptığı değerlendirmede, "Hırvatistan’da bayrağımızı 11 kez göndere çektiren sporcularımızla gurur duyuyoruz. U23 kategorisi, olimpiyat yolculuğundaki en kritik basamak. Başta sporcularımız ve teknik heyetimiz olmak üzere emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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