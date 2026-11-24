Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında sahasında Aston Villa’yı konuk etti. Mücadeleyi temsilcimiz 1-0 kazandı. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golü 77. dakikada Deniz Gül kaydetti.
Galatasaray – Aston Villa maçında, sarı kırmızılı takımda 3 oyuncu sakatlandı. Süper Lig’de oynanacak olan Beşiktaş derbisi öncesinde Lemina ve Torreira sakatlıkları nedeniyle maça devam edemedi.
74’te Lemina, 90+2’de ise Torreira oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ayrıca Deniz Gül de gol vuruşu anında burnundan sakatlandı.
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