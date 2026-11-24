Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında sahasında Aston Villa’yı konuk etti. Mücadeleyi temsilcimiz 1-0 kazandı. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golü 77. dakikada Deniz Gül kaydetti.
Bu galibiyetle birlikte Galatasaray puanını 9'a yükseltti. Bir sonraki hafta temsilcimiz deplasmanda AEK ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray’ın Aston Villa’yı yenmesinden sonra UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. 9. sıradaki Türkiye’nin puanı 53.475 oldu. 7. sıradaki Belçika’nın 64.050, 8. sıradaki Hollanda’nın ise 56.395 puanı bulunuyor. 10. sıradaki Yunanistan ise 47.612 puanda.
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