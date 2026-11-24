Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacak olan Gaziantep FK, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Antrenman çift kale maçla sona erdi
Çalışma, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı, hücum organizasyonlarıyla sürdü.
Antrenman, geniş alanda oynanan çift kale maçla son buldu.
Antrenmanda Sorescu da yer aldı.
Canlı
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.