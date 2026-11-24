Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Antrenman teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirildi.

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacak olan Gaziantep FK, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Antrenman çift kale maçla sona erdi

Çalışma, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı, hücum organizasyonlarıyla sürdü.

Antrenman, geniş alanda oynanan çift kale maçla son buldu.

Antrenmanda Sorescu da yer aldı.

Gaziantep FK Anadolu Ajansı Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Sorescu (ortada) da yer aldı.

Gaziantep FK Anadolu Ajansı Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Maxim de yer aldı.

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