Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak Ekenler Beton Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.
Antrenmana futbolculardan Charis Charisis de katıldı.
Antrenman ısınma hareketleriyle başladı
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Kırmızı-beyazlı ekip, pas çalışmasının ardından dar alan oyunları ve taktiksel çalışmalar yaptı.
Ekenler Beton Sivasspor ile Bodrum FK, 28 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
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