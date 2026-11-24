Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluk bölgesindeki fleksör kaslarında zorlanma tespit edildiğini İtalya Serie A ekiplerinden Inter açıkladı.
Yarın Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Stuttgart maçı öncesinde mavi-siyahlı ekipte milli futbolcudan kötü haber geldi.
Inter şampiyonluk yarışını sürdürüyor
İtalya Serie A'da 12'nci hafta geride kalırken Inter, lider Lazio'nun 3 puan gerisinde şampiyonluk yarışını sürdürüyor.
Inter'in yaptığı açıklamada, milli futbolcunun sağ uyluk bölgesinde zorlanma tespit edildiği ifade edildi.
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