Galatasaray altyapısında başlayan futbol yolculuğunda attığı gollerle adından söz ettiren Mustafa Kocabey, "Papen Mustafa" lakabıyla anılıyor ve Kıbrıs'ta yeni golcüler yetiştiriyor.

Fransız golcü Jean-Pierre Papin'e benzerliği nedeniyle "Papen Mustafa" lakabını alan Kocabey, Galatasaray altyapısında 10 yaşında futbola başladı ve 1992 yılında teknik direktör Karl-Heinz Feldkamp'ın göreve gelmesiyle A takıma kazandırıldı.

Kariyerinde 351 gol kaydetti

Kocabey, sarı-kırmızılı formayla iki şampiyonluk yaşadı ve Avrupa kupalarında Roma'ya attığı 2 golle hafızalara kazındı.

Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Kocaelispor başta olmak üzere çok sayıda takımda forma giydi.

351 gol kaydettiği kariyerinde 1. Lig'de 3 defa gol krallığı yaşayan Kocabey, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cihangir Gençlik Spor Kulübü'nün altyapı koordinatörlüğünü yürütüyor.

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Süleyman Elcin Anadolu Ajansı Kıbrıs'ta golcü yetiştiren Mustafa Kocabey, Türk kulüplerinin Kıbrıs'a scout ekipleri göndermesi gerektiğini söyledi.

Frankfurt maçında kaçırdığı gol

Kocabey, Kıbrıs'ta çok yetenekli futbolcular bulunduğunu söyledi.

Kocabey, gençleri Türk futboluna kazandırmanın "tek düşüncesi" olduğunu vurgulayarak, "Türk kulüplerinin Kıbrıs'a scout ekiplerini göndermesi gerekiyor." dedi.

Kocabey, golcülüğün Allah'ın verdiği bir yetenek olduğunu anlatarak, "Ben bu yeteneğimi kullanmaya çalıştım. Şükürler olsun, çok iyi kullandım. Attığım 350'den fazla gol konuşulmuyor ama Frankfurt maçında kaçırdığım golü hatırlıyorlar. Ben çok güzel, kaliteli goller attım. Roma maçında 2 gol attım ama taraftarlar hala kaçırdığım pozisyonu bana hatırlatıyor." diye konuştu.

Kocabey, futbolculuk kariyerinin ardından golcü yetiştirmeye odaklandığını kaydetti ve sözlerini şöyle tamamladı:

"Gol vuruşu, pozisyon alma, oyuncuların eksik yönlerinin geliştirilmesine yönelik Türkiye'de forvet antrenörleri olmalı. Nasıl kaleci antrenörü varsa bu da olmalı. Türkiye'de gelecek vaat eden forvet oyuncularının bu şekilde desteklenmesi gerekiyor çünkü gol olmazsa futbol olmaz. Bir golcüyü de ancak başka bir golcü çalıştırabilir. Türk futbolunda golcü yetişmemesi bizim ayıbımız."

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