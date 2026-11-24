Real Madrid'de Vinicius Junior'un durumu üzerine konuşan eski kaleci Santiago Canizares, Jose Mourinho'nun Brezilyalı yıldızı kulüplerin ilgisini çekmek için Şampiyonlar Ligi'nde oynattığını savundu.
Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Vinicius Junior hakkında aldığı iddia edilen karar, İspanya'da gündem oldu. İspanya Milli Takımı ve Real Madrid'in eski kalecisi Santiago Canizares, Brezilyalı yıldızın Şampiyonlar Ligi'nde forma giymesinin arkasında farklı bir plan olabileceğini öne sürdü.
"MOURINHO, VINICIUS'U VİTRİN OLARAK KULLANIYOR"
Eski İspanyol kaleci Santiago Canizares, Cadena COPE radyosunda Real Madrid'in Vinicius Junior ile ilgili durumunu değerlendirdi. Canizares, Jose Mourinho'nun Brezilyalı futbolcuyu transfer piyasasında öne çıkarmak istediğini iddia etti.
Canizares, konuyla ilgili açıklamasında, "Mourinho, Vinicius'u bir vitrin olarak kullanmak için Şampiyonlar Ligi'nde oynatıyor. Mourinho'nun aradığı şey, bir kulübün gelip Vinicius'u alması." ifadelerini kullandı.
VINICIUS JUNIOR İLK 11'DEKİ YERİNİ KAYBETTİ
Real Madrid'de son dönemde ilk 11'deki konumu tartışılmaya başlanan Vinicius Junior'un, Yan Diomande'nin gerisinde kaldığı belirtiliyor. Brezilyalı yıldızın artık takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olarak görülmemesi, geleceğine ilişkin iddiaları da beraberinde getirdi.
26 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki aylarda kariyeriyle ilgili önemli bir karar vermesi bekleniyor. Real Madrid'deki rolü ve transfer piyasasındaki geleceği, sezonun kalan bölümünde yakından takip edilecek.
VINICIUS JUNIOR'UN 2026/27 SEZONU PERFORMANSI
Vinicius Junior, 2026/27 sezonunda Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 13 karşılaşmada görev yaptı. Toplam 915 dakika sahada kalan Brezilyalı futbolcu, bu süreçte 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
Canizares'in açıklamaları, yıldız futbolcunun Real Madrid'deki geleceğine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Ancak Mourinho'nun Vinicius'u transfer edilmesi için oynattığı yönündeki sözler, eski kalecinin iddiası olarak öne çıkıyor.
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