Burdur'da 20 yıl amatör takımlarda top koşturan İbrahim Arıkan, emekli olduktan sonra aldığı eğitimle maçlarda ilk yardım görevlisi olarak futbolcuların sağlığı için sahada görev yapıyor.

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Burdur'da 20 yıl amatör takımlarda futbol oynayan İbrahim Arıkan (66), bugün futbolcuların sağlığı için yeşil sahalarda görev yapıyor.

Emekli olduktan sonra aldığı eğitimin ardından ilk yardım görevlisi olan ve futbol maçlarında görev alan Arıkan, "Bu işi de sağlığım elverdiği müddetçe yapmayı düşünüyorum" dedi.

İbrahim Arıkan, futbola 1973 yılında Burdurspor altyapısında başladı ve 1980 yılında askerlik görevine kadar top koşturdu. Askerlikten döndükten sonra Burdur Köy Hizmetleri'nde çalışmaya başlayan Arıkan, futbol hayatını Köy Hizmetleri takımında sürdürdü.

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Arıkan, 2012 yılında emekli olduktan sonra da sahalardan kopamadı, aldığı eğitimin ardından ilk yardım görevlisi oldu. Burdur'daki amatör futbol karşılaşmalarında 14 yıldır görev yapan Arıkan, bu kez futbolcu sağlığı için yeşil zeminde koşturuyor.

14 Yıldır maçlarda görev alıyor

İbrahim Arıkan, "1973 yılında Burdurspor altyapısında futbola başladım. Minik takım, yıldız takım, genç takım ve A takımda oynadım. Askerlik görevinden sonra Köy Hizmetleri'nde işe başladım. Burada Köy Hizmetleri Spor'da futbol oynadım. Emekli olduktan sonra 14 yıldır ilk yardımcı olarak maçlarda görev alıyorum" ifadelerini kullandı.

DHA Burdur'da 20 yıl amatör takımlarda top koşturan, emekli olduktan sonra ilk yardım görevlisi olan İbrahim Arıkan, TFF ilk yardım çantasıyla sahada

Arıkan: Futbolsuz bir yaşam düşünemiyorum

Sahalarda bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Arıkan, "Bu işi seviyorum. Futbolsuz bir yaşam düşünemiyorum. Çok seviyorum futbolu. Bu işi de sağlığım elverdiği müddetçe yapmayı düşünüyorum" diye konuştu.

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DHA Burdur'da 20 yıl amatör takımlarda top koşturan İbrahim Arıkan, emekli olduktan sonra aldığı eğitimle maçlarda ilk yardım görevlisi olarak futbolcuların yanında yer alıyor.

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