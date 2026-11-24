Galatasaray - Aston Villa Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray evinde bu akşam saat 20.45’te İngiltere'nin Aston Villa takımını konuk edecek. Dev karşılaşma TRT 1 ve tabii ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Galatasaray'da maç öncesi önemli eksikler bulunuyor. Tedavileri devam eden sarı-kırmızılı oyunculardan Macar Roland Sallai, Senegalli Ismail Jakobs ve Portekizli Rafael Leao, Aston Villa'ya karşı görev alamayacak. Dizinden operasyon geçiren Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in durumu ise maç günü belli olacak. Ayrıca UEFA kadrosuna yazılmayan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ile Can Armando Güner statü gereği maçta forma giyemeyecek.