3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Altay, pazar günü evinde oynayacağı Kepez Spor maçıyla Alsancak Mustafa Denizli Stadı'na kavuşacak.
Altay 44 gün sonra evinde oynayacak
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda zemin bakım çalışmaları yürütüldüğü için iç sahadaki 1922 Akşehir SK ve Bursa Yıldırım SK müsabakalarına İzmir Atatürk Stadı'nda çıkan siyah-beyazlılar, çalışmaların tamamlanması üzerine Kepez Spor maçını Alsancak'ta oynayacak.
İzmir temsilcisi, Alsancak'taki son karşılaşmasını 17 Ekim'de Eskişehirspor'la yapmıştı ve evine 44 gün sonra dönüş yapacak.
Altay'da stoper Sefa ile sol kanat Caner'in tedavileri sürüyor, sarı kart cezalısı sağ bek Anıl Serhan da görev yapamayacak.
Tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen siyah-beyazlılar, bu hafta alacağı galibiyetle 4 maçlık mağlubiyet serisini ve 7 haftalık galibiyet özlemini sona erdirmeyi hedefliyor.
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