Yönetimin transfer tercihlerine ilişkin görüşlerini paylaşan Çelikler, özellikle Iheanacho'nun olası transferine tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:





"Arda Okan'ı alacaksan al! Atıyorum bir yerde bir Türk futbolcu vardır da, 18 yaşındadır çok iyidir, onlara bak. Ama Iheanacho falan alma sakın! Cavit Çağlar'la devamlı oturursan yan yana, Cavit Çağlar da 'Bizim Bursa'da Iheanacho var uçuyor' der, 'Bunu mu alsak?' dersin. Lukaku'yu büyük zanneden, Ake'yi büyük zanneden adam Iheanacho da 'Olur' der."