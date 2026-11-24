Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında yarın İngiltere'de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Müsabaka, Londra'da Chelsea'nin maçlarını oynadığı Stamford Bridge'de TSİ 23.00'te başlayacak.
Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek, Stuart Burt ve James Mainwaring ise 90 dakika boyunca yardımcı hakem olarak görev yapacak.
Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 5 puanla 19. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe, ligdeki son maçında İngiliz ekibi Liverpool'u konuk etti ve 2 kez geriye düştüğü karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.
Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, savaş sebebiyle maçlarını Ukrayna'da oynayamıyor ve ligde 4 maçta 4 puan toplamayı başardı. Ukrayna temsilcisi 21. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe'de 2 eksik
Sarı-lacivertli ekipte Shakhtar Donetsk maçı öncesinde 2 isim eksik bulunuyor.
Sakatlıkları devam eden Nathan Ake ve Marco Asensio, yarın oynanacak müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.
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