Deneyimli teknik adam, TNT Sports'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’de oynamak her zaman büyük bir zevk. Bu, Avrupa’da oynadığınız anlamına geliyor. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Geçen sene Türkiye'de final oynadık ama aynı zamanda grup mücadelesinde Fenerbahçe ile karşılaştık. Bu yeni bir meydan okuma ama Galatasaray farklı. Onlar, Türkiye'nin en iyi takımı. Çok iyi performanslar sergiliyorlar, çok yarışmacı bir takım. Kendi evlerindeki atmosferle çok güçlüler. Büyük bir meydan okuma olacak."



