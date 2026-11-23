Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 27 Kasım Cuma günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacak olan TÜMOSAN Konyaspor, maçın hazırlıklarına başladı.
Antrenman salonda başladı
Murat Kurum Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde yapılan antrenman, salonda CORE ısınmayla başladı.
Sahada ısınma ve 5'e 2 ile sürdürülen çalışma, topla oyun ve koşuyla sona erdi.
Beşiktaş karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenilenme çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.
Yeşil beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Alanyaspor da çalışmalara başladı
Corendon Alanyaspor da aynı maçın hazırlıklarına başladı. Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Top çalışmasıyla süren idman, dar alanda bire bir mücadele ve şut çalışmasıyla sona erdi. Kasımpaşa maçında ilk 11'de oynayan oyuncular da antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladı.
Turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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