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Fenerbahçe, İsmail Kartal ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarına başladığı dönemde Sergio Conceiçao'yu listenin üst sıralarına almıştı. Portekizli çalıştırıcıyla yapılan görüşmelerden sonuç alamayan sarı-lacivertliler, rotasını Emre Belözoğlu'na çevirmişti.

Conceiçao'dan 20 milyon euro talep

Fenerbahçe'nin gündemine gelen deneyimli teknik adam, şimdi de Al-Ittihad ile yaşadığı anlaşmazlıkla dikkat çekiyor. Suudi Arabistan temsilcisi, 31 Mayıs'ta sözleşmesinin bitimine iki yıl kala Conceiçao'nun görevine son vermişti.

A Bola'nın haberine göre Portekizli teknik direktör, 4 Ağustos'ta FIFA'ya başvurarak Al-Ittihad'dan sözleşmesinin kalan süresine ait maaşlarının tamamını talep etti. Conceiçao'nun istediği tazminat miktarının 20 milyon euro olduğu belirtildi.

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Al-Ittihad'dan 4 milyon euro savunması

Conceiçao'nun yanı sıra teknik ekibinin de Al-Ittihad hakkında şikayette bulunduğu aktarıldı.

Suudi Arabistan kulübü ise 20 milyon euroluk tazminat talebine itiraz etti. Al-Ittihad, Portekizli teknik adamın alması gereken tutarın dört aylık maaşa karşılık gelen 4 milyon euro olduğunu savunarak FIFA'ya resmi yanıtını iletti.

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