Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, Meksika'da 13-22 Kasım tarihlerinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya'yı 3-0 yenerek üçüncü oldu.

Meksika'nın San Juan de los Lagos kentindeki organizasyonda ay-yıldızlılar, üçüncülük maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi.

Gollerle gelen üçüncülük

Karşılaşmanın 5. dakikasında Şeyhmus Erdinç'in içeriye çevirdiği top, Brezilya savunmasına çarparak ağlarla buluştu. Bu golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan milliler, ikinci devrede 2 gol daha buldu.

17 yaşındaki Tuncay Efe Hankulu'nun 30. ve 38. dakikalarda attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrılan milli takım, organizasyon tarihinde 2007, 2010, 2012, 2014 ve 2026'da olmak üzere 5. kez üçüncü oldu.

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Türkiye, kupayı 2018'de ikinci tamamlamış, 2022 yılında İstanbul'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ise şampiyonluğa ulaşmıştı.

DHA Ampute Futbol Milli Takımı, Meksika'daki 2026 Dünya Kupası üçüncülük maçında Brezilya'yı 3-0 yendikten sonra sahada bir araya gelip maç sonrasını değerlendirdi.

Yarı finalde Gana'ya penaltılarla yenildi

Kadrosunda yapılanmaya giden milli takım, Meksika'daki organizasyonda grup aşamasını lider bitirdi. Son 16 turunda Kolombiya'yı, çeyrek finalde Japonya'yı eleyen Ampute Futbol Milli Takımı, yarı finalde Gana'ya penaltı atışları sonucu yenildi.

2026 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda şampiyonluğa Gana ulaştı. Final maçında Fas'ı 1-0 mağlup eden Gana, organizasyon tarihinde kupayı ilk kez kazandı.

Bakan Bak ve TFF'den tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ampute Futbol Milli Takımı'nı yayımladığı mesajla kutladı.

Bak, tebrik mesajında "Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde yapılan 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya ile oynadığı üçüncülük maçında rakibini 3-0 yenerek bronz madalya kazanan Ampute Futbol Milli Takımımızı yürekten kutluyorum. 2018'de final oynayan, 2022 yılında İstanbul'da düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Ampute Futbol Milli Takımımızın bu yıl da madalya kürsüsünde yer alması gurur vericidir. Elde edilen Dünya Kupası üçüncülüğünde emeği olanlara teşekkür ediyorum. Ampute Futbol Milli Takımımızın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da elde edilen başarının ardından ay-yıldızlıları kutladı.

Hacıosmanoğlu, "Meksika'da sergiledikleri üstün mücadele ve azimle bizlere büyük bir gurur yaşatan Ampute Futbol Millî Takımımızı yürekten kutluyorum. Brezilya gibi güçlü bir rakibi 3-0 yenerek dünya üçüncüsü olan sporcularımız, teknik heyetimiz ve federasyon yetkililerimiz, Türk futbolunun ve sporunun sınır tanımayan gücünü tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Türkiye Futbol Federasyonu olarak her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Milli takımın tarihi bir başarıya daha imza attığını ifade eden TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanı Kerim Vural ise, “Türkiye Futbol Oynuyor’ projemizle destek vermekten onur duyduğumuz Ampute Futbol Millî Takımımız, inanç ve kararlılıkla tarihi bir başarıya daha imza attı. Sahada terinin son damlasına kadar savaşarak ülkemize bu değerli madalyayı kazandıran tüm oyuncularımızı, teknik heyetimizi ve emeği geçen herkesi kutluyor; Türk sporuna ve milletimize bu büyük sevinci yaşatan Ay-yıldızlı ekibimize nice yeni zaferler diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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