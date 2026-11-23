Dizanteri teşhisi konulan Aras Kargo SK kadrosu, Zaon Kifissia maçı için erteleme talebinde bulunurken bir arada poz verdi.

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Sultanlar Ligi'nde geçen hafta kendi evinde oynaması gereken Fenerbahçe maçı sağlık sorunları nedeniyle ertelenen Aras Kargo SK'da voleybolculara dizanteri teşhisi konuldu.

Yönetim, 25 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Yunanistan temsilcisi Zaon Kifissia 1962 ile oynanacak CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu ilk maçının da ertelenmesi için harekete geçti.

Erteleme girişimlerine olumsuz yanıt geldi

İzmir temsilcisi, Yunan rakibiyle ve CEV ile sözlü olarak temasa geçti, ancak her iki girişiminden de olumsuz yanıt aldığı öğrenildi.

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Kırmızı-beyazlıların bugün CEV'e bir kez de yazılı başvuru yaparak erteleme talebinde bulunacağı kaydedildi.

Tedavi gören voleybolcular

Yabancı oyunculardan smaçörler Ana Kalandadze, Ana Karina Olaya ve Mackenzie May ile pasör çaprazı Martha Anthouli'nin yanı sıra yerli oyunculardan pasörler Lila, İrem ve libero Sude'nin tedavi gördüğü bildirildi.

Diğer isimlere göre Sude'nin durumunun daha iyi olduğu dile getirildi.

Kadrosunda toplam 13 voleybolcu bulunan İzmir ekibinin, erteleme talebi resmi olarak da kabul edilmezse en az 10 voleybolcu ile sahaya çıkması gerektiği ifade edildi.

Aras Kargo, erteleme olmasa da kısıtlı kadrosuyla mücadele verecek.

Kırmızı-beyazlılar, rövanş maçında rakibini 2 Aralık'ta İzmir'de konuk edecek.

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