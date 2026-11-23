Premier Lig ekiplerinden Manchester United, deplasmanda Liverpool'a 4-0 mağlup olarak 19'uncu sırada kaldı.

Manchester United ile ilk maçına çıkan teknik direktör Maurico Pochettino, karşılaşmanın ardından “İlk sekiz dakikayı açıklayamıyorum çünkü sonrasında her şey tamamen değişti. Oynamayı planladığımız ve istediğimiz oyundan tamamen uzaklaştık” dedi.

Carrick ile yollar ayrılmıştı

Manchester United, ligdeki kötü gidişatın ardından Micheal Carrick ile yollarını ayırmış, takımın başına Arjantinli teknik direktör Maurico Pochettino'yu getirmişti.

Pochettino, takımın başındaki ilk maçında deplasmanda Liverpool'a 4-0 mağlup oldu.

Anfield Road'daki karşılaşmanın ilk bölümünde Yoro'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi mücadeleye devam eden Manchester ekibi, Liverpool'a karşılık vermekte zorlandı.

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Galibiyet hasreti 9 maça çıktı

Bu sonuçla galibiyet hasreti 9 maça çıkan Manchester United, düşme hattından çıkamadı.

Tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birini geçiren Manchester ekibi, 9 maçlık bu seride 4 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.

Skor üretmekte de zorlanan Kırmızı Şeytanlar, bu süreçte ligde 14 gol atarken kalesinde 23 gol gördü.

Kırmızı kart oyun planlarını değiştirdi

Pochettino, karşılaşmanın ardından Manchester United'ın resmi sanal medya hesabına açıklamalarda bulundu.

8'inci dakikada gördükleri kırmızı kartın oyun planlarını tamamen değiştirdiğini söyledi.

Pochettino, “İlk 8 dakikayı açıklayamıyorum. Çünkü sonrasında her şey tamamen değişti. Oynamayı planladığımız ve istediğimiz oyundan tamamen uzaklaştık. Yaşananlar maçın bütün koşullarını değiştirdi. Bence ilk olarak o dakikalarda yaşananlara bakmak gerekiyor. Çünkü bu pozisyondan iki dakika önce Liverpool ceza sahasında çok net bir penaltı vardı. Sonrasında neler yaşandığını biliyorsunuz” diye konuştu.

Pochettino oyuncularının mücadelesinden memnun

Oyuncularının son ana kadar gösterdiği mücadeleden memnun olan Arjantinli teknik adam, “Bence oyuncularım büyük bir bağlılık gösterdi. Ortaya koydukları mücadele, gösterdikleri çaba ve son ana kadar savaşmaları çok değerliydi. Özellikle de böylesine zor koşullar altında bunu yapmaları önemliydi. Çünkü maçın başından itibaren yaşananların adil olmadığını hissettiğiniz bir durumla karşı karşıyaydık. Buna rağmen oyuncularımın gösterdiği mücadeleden gurur duyuyorum. Yolumuza devam etmemiz gereken anlayış da tam olarak bu” ifadelerini kullandı.

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