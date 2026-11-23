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Galatasaray altyapısından yetişen 22 yaşındaki genç kaleci Jankat Yılmaz’ın sarı-kırmızılı kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor. HT Spor'da yer alan habere göre yönetimin yeni sözleşme teklifini iletmesine rağmen henüz imzaların atılmaması, hem Süper Lig hem de Avrupa kulüplerini harekete geçirdi.

Geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçirdikten sonra sarı-kırmızılı takımda kaleci rotasyonuna dahil olan Jankat Yılmaz, kariyerinin bu döneminde düzenli forma şansı bulabileceği ve uzun vadeli hedefleri olan bir futbol projesinin parçası olmak istiyor.

Galatasaray teknik heyetinin gelişiminden memnun olduğu ve takımda tutmak istediği genç eldiven, kendisine sunulan kontrat şartlarını ve kariyer planlamasını değerlendirme aşamasında.

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Göztepe çok istiyor

Genç file bekçisinin Galatasaray ile henüz resmi imzayı atmamış olmasını fırsata çevirmek isteyen kulüplerin başında Göztepe geliyor. İzmir temsilcisi, Jankat’ı kadrosuna katmak için en ciddi ve istekli aday konumunda bulunurken; genç kaleciyi yakından tanıyan ve geçen sezon da kadrosunda bulunduran Eyüpspor da transfer yarışındaki takibini sürdürüyor.

Jankat Yılmaz'ın potansiyeli Türkiye sınırlarını da aşmış durumda. Yurt dışından kulüplerin radarına giren 22 yaşındaki file bekçisi için İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo’nun devrede olduğu ve yakın zamanda resmi bir teklif sunmaya hazırlandığı öğrenildi. Gözler Jankat Yılmaz’ın vereceği karara çevrildi.