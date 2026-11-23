TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Muğlaspor, düşüşünü sürdürdü.

Milli ara öncesinde deplasmanda Kayserispor'a 6-0, evinde Esenler Erokspor'a 5-0 kaybeden yeşil-beyazlılar, konuk olduğu Batman Petrolspor'a da 2-0 kaybetti.

Muğlaspor, üst üste 3 maçını gol atamadan kaybederek play-off hattından iyice uzaklaştı.

Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Batman Petrolspor maçının ardından yaptığı değerlendirmede, "Bireysel hatalar artık bizi fazlaca yordu. Buna rağmen ikinci yarıda oyunu rakip sahaya yığmayı başardık" dedi.

Koşukavak: yüksek skorların altında travmatik iki hafta yaşadık

Travmatik haftalar yaşadıklarını dile getiren Koşukavak, "Batman Petrolspor da iki haftadır kazanamıyordu. Biz de yüksek skorların altında travmatik iki hafta yaşadık. Oyunu tamamen Batman Petrol'ün alanına yıktık, aslında çok da pozisyon ürettik. Amacımız 2-1'i bulup oyuna ortak olmaktı. O fırsatlar da geldi. Bu sefer golü bulamayınca rakip daha çok derine gitmeye başladı. Tamamen skor odaklı oynamaya başladı. Oyun böyle bitti" dedi.

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Muğlaspor, sahasında bu hafta Mardin 1969 Spor'u misafir edecek.

DHA Muğlaspor'un Batman Petrolspor deplasmanında, topla mücadele eden Muğlaspor oyuncusu ile Batman Petrolspor oyuncusu; yeşil-beyazlılar bu maçı 2-0 kaybetti.

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