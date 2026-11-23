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Turnuvanın en iyi erkek sporcusu, Güney Kore'de düzenlenen 2026 Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mahmut Bozteke oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Bozteke, Muju kentindeki organizasyonda K44 erkekler 63 kilo finalinde İsrail'den Adnan Milad'ı yenerek altın madalyayı aldı ve en iyi erkek sporcu ödülünün sahibi oldu.

Dünya şampiyonalarında ilk altın madalya

29 yaşındaki Mahmut, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda şampiyonluğa ulaşmıştı, kariyerinde ise sonuncusu 2026'da olmak üzere 5 Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.

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Dünya şampiyonalarında ilk altın madalyasını elde eden Mahmut Bozteke, "üçlemeyi" başaran ilk para tekvandocu oldu.

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