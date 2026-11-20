Para masa tenisinde çift kadınlarda dünya şampiyonu olan Ebru Acer ve Sümeyra Türk, altın madalyalarıyla İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

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Tayland’da düzenlenen ITTF Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası’nda özel milli sporcular Ebru Acer ve Sümeyra Türk, çift kadınlarda dünya şampiyonu oldu.

Sporcular, şampiyonluğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a armağan ettiklerini söyledi.

Çift kadınlarda dünya şampiyonluğu

Ebru Acer ve Sümeyra Türk, Tayland’ın Pattaya kentinde 13-19 Kasım tarihlerinde yapılan şampiyonada çift kadınlar WD22 kategorisinde mücadele etti ve şampiyon oldu.

Milli sporcular ilk maçta Hong Kong’dan Wong Pui Kei ve Wong Ting Ting ikilisine 3-2 mağlup oldu, ikinci maçta Rus rakiplerini 3-1, son maçta ise Tayvanlı rakiplerini 3-0 mağlup etti.

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Grubu lider tamamlayan Acer ve Türk, bu sonuçla dünya şampiyonluğunu elde etti.

Tek kadınlar klas 11 kategorisinde ise Ebru Acer, çeyrek finalde Rus sporcu Elena Prokofeva’yı, yarı finalde de Hong Konglu Ng Mui Wui’yi 3-1 yendi.

Final müsabakasında Rus sporcu Maria Galkina’yı 3-1 mağlup eden milli sporcu, tek kadınlarda kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu kazandı.

Şampiyonlar İstanbul Havalimanı’nda karşılandı

Dünya şampiyonu olan özel milli sporcular, turnuvanın ardından yurda döndü.

Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçakla İstanbul’a gelen şampiyon sporcular, İstanbul Havalimanı’nda çiçeklerle karşılandı.

Havalimanında açıklamalarda bulunan Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın, yıllar önce evlerine kapatılan, yok sayılan ve spor yapamaz denilen çocukların bugün Tayland’dan iki dünya şampiyonluğuyla döndüğünü söyledi.

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Aydın, “Bugün Türk spor tarihinin en önemli şampiyonasından dönüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ebru Acer’in Türk spor tarihinin ve Cumhuriyet tarihinde ilk kez para masa tenisinde Rus rakibini yenerek altın madalya kazandığını dile getiren Aydın, ülkedeki bütün engelli çocuklara, özel çocuklara, Şırnak’taki ve Diyarbakır’daki çocuklara “İmkansızlar başarılabilir” düşüncesini verdiklerini belirtti.

Aydın, “Biz imkansızı başardık.” diye konuştu.

Bir Türk sporcunun maçlarda bayrağı dalgalandırmasının, zirveye çıkmasının ve İstiklal Marşı’nı okutmasının Cumhuriyet tarihinde ilk kez olduğunu da sözlerine ekledi.

Aydın, “Son yıllarda engelli sporculara verilen öneme baktığımızda biz engelleri artık sporla aştık.” dedi.

Normal sporcuların kazanamayacağı başarıyı Ebru Acer ve Sümeyra Türk’le hem teklerde hem de çiftlerde dünya şampiyonu olarak elde ettiklerini söyleyen Aydın, “Bir federasyon başkanı olarak çok gururluyum.” ifadelerini kullandı.

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Aydın, son yıllarda engelli sporculara en iyi şartlarda spor yapma imkânı sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Acer’in hedefi 2028 Los Angeles

Büyük başarı yakaladıklarını söyleyen Ebru Acer, “İlk defa altın madalya kazandım çok mutluyum. Büyük bir başarıydı. Bu başarıyı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a armağan ediyorum. İyi ki başardım. 2028 Los Angeles’de de altın madalya kazanmak istiyorum” diye konuştu.

Sümeyra Türk’ün hedefi olimpiyatlar

Sümeyra Türk ise, “Dünya Şampiyonası’nda ilk defa altın madalya kazandım. Bu süreçte çok çalıştık. Altın madalyayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a armağan ediyorum.” dedi.

Türk, “Bundan sonraki hedefim olimpiyatlarda derece yapmak” ifadelerini kullandı.

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