Van’da, Ankara’da Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenecek Türkiye Yüzme Şampiyonası’na katılacak sporcuları belirlemek amacıyla vize yarışları yapıldı.

Van, Batman ve Siirt’ten 11 spor kulübünün yer aldığı yarışlarda, 8-12 yaş grubundaki 188 sporcu şampiyonaya katılabilmek için kulaç attı.

Yarışlar iki gün sürecek

İki gün sürecek müsabakalar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki İpekyolu ilçesinde bulunan Olimpik Yüzme Havuzu’nda yapılıyor.

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Van, Batman ve Siirt’ten 11 spor kulübünün katıldığı müsabakalarda 25 hakem görev aldı.

Dereceye girerek gerekli barajları geçen sporcular, 26 Kasım’da Ankara’da düzenlenecek Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda mücadele etme hakkı kazanacak.

DHA Van'da düzenlenen vize yarışlarında, 8-12 yaş grubundaki sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası için havuzda kulaç attı

Yaklaşık 6 bin 500 öğrenciye ücretsiz eğitim

İpekyolu ilçesindeki Olimpik Yüzme Havuzu ile diğer ilçelerdeki yarı olimpik havuzlarda, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında 5-14 yaş grubundaki öğrencilere ücretsiz yüzme eğitimi veriliyor.

Haftanın 6 günü eğitim verilen Olimpik Yüzme Havuzu, 2012 yılında hizmete açıldı ve 50 metre uzunluğunda, 25 metre genişliğinde, 10 kulvardan oluşuyor.

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Bu yıl okul tatili döneminde yaklaşık 6 bin 500 öğrenciye ücretsiz yüzme eğitimi verildiği belirtildi.

Eğitimlere katılan öğrenciler antrenmanlarını sürdürürken, yeteneklerini geliştiren sporcular da çeşitli yarışmalara hazırlanıyor.

DHA Van'da düzenlenen vize yarışlarında, 26 Kasım'da Ankara'daki Türkiye Yüzme Şampiyonası'na katılma hakkı için 8-12 yaş grubundaki sporcular kulaç attı.

Tekçe: Hedefimiz Türkiye şampiyonasında da iyi bir derece almak

Türkiye Yüzme Federasyonu Van İl Temsilcisi Ayhan Tekçe, vize yarışlarına Van, Siirt ve Batman’dan 8-12 yaş grubunda 188 sporcunun katıldığını söyledi.

Yarışların ardından Ankara’ya gidecek sporcu sayısının netleşeceğini belirten Tekçe, şöyle devam etti: "Bu yarıştan sonra dereceye giren sporcularımız 26 Kasım’da Ankara’da düzenlenecek yüzme şampiyonasına katılacak. Yarıştan sonra kaç sporcunun Ankara’ya gideceği netleşecek. Türkiye üçüncüsü olan sporcularımız da bu yarışmalarda mücadele ediyor. İki gün sürecek yarışlar oldukça çekişmeli geçiyor. Bu müsabakalarda 25 hakem görev alıyor. Hedefimiz Türkiye şampiyonasında da iyi bir derece almak"

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DHA Van'da Türkiye Yüzme Şampiyonası vize yarışlarında, Van, Batman ve Siirt'ten 11 kulübün 188 sporcusu havuzda kulaç attı.

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