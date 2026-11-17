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Uluslararası Geleneksel Türk Zeka Oyunları Turnuvası, Amasya'da başladı.

Amasya Üniversitesi Spor Salonu'nda Bestemşe, Dokuz Kumalak ve Mangala Oyunları Derneği tarafından organize edilen etkinliğe 15 ülkeden 200 sporcu katılıyor.

Turnuvada şampiyonalar düzenlenecek

Etkinlikte Dünya Gençler Dokuz Kumalak Şampiyonası, 1. Öğretmenler Arası Dünya Bestemşe Şampiyonası, 2. Dünya Bestemşe Şampiyonası ile Uluslararası Mangala ve Oware Şampiyonaları düzenlenecek.

Etkinliğe Amasya Valisi Önder Bakan ile Belediye Başkanı Turgay Sevindi de katıldı. Vali Bakan, bir çocuğa sertifika verdi ve katılımcıları selamladı.

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Umut Yeşilyurt Anadolu Ajansı Bangladeş, Kolombiya ve İspanya bayraklarıyla poz veren katılımcılar, 15 ülkeden 200 sporcunun katıldığı Amasya'daki Uluslararası Geleneksel Türk Zeka Oyunları Turnuvası'nda.

Açılışta konuşan yetkililer ve sporcular

Dünya Dokuz Kumalak Federasyonu Genel Sekreteri Makhsat Shotayev, açılışta yaptığı konuşmada şampiyonanın Amasya'da yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dünya Dokuz Kumalak Federasyonu Spor Direktörü ve Bestemşe, Dokuz Kumalak ve Mangala Oyunları Derneği Başkanı Canan Alıcıoğlu ise "dünyada ilklere imza atacak organizasyonlara ev sahipliği yaptıklarını" ifade etti.

Şampiyonaya İspanya'dan katılan Sara Gonzalez, Amasya'ya ikinci kez geldiğini belirterek kendisini evinde hissettiğini anlattı.

Şampiyonaya 18 yaşında katılan Maria Sofia Gomez Cortes, farklı kültürleri tanıma ve yeteneklerini geliştirme imkanı bulduğu için mutlu olduğunu aktardı.

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Etkinlik 20 Kasım'da sona erecek.

Umut Yeşilyurt Anadolu Ajansı Amasya Üniversitesi Spor Salonu'nda başlayan Uluslararası Geleneksel Türk Zeka Oyunları Turnuvası'nın açılışına Amasya Valisi Önder Bakan ile Belediye Başkanı Turgay Sevindi de katıldı.

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