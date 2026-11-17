Palamudun fiyatı bir haftada yarı yarıya düştü: 40 yıldır böyle ucuzluk ve bolluk görmedim

Samsun’da palamudun tanesi 100 liradan 50 liraya geriledi. Bir haftada yarı yarıya ucuzlayan palamut, balık tezgâhlarının en çok ilgi gören ürünlerinden biri oldu. 40 yıllık balıkçı Mehmet Yurduseven, bu yılki bolluk ve ucuzluğun geçmiş yıllarda görülmediğini belirterek vatandaşlara bol bol balık tüketmeleri çağrısında bulundu.