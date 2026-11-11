Samsun’da bıçaklı kavga: Üç çocuk yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Olay, Cumhuriyet Meydanı Tramvay İstasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan olayda 18 yaşından küçük A.B., H.A. ve A.A. bıçaklandı. Yaralılardan birinin boynundan, diğer ikisinin ise bacaklarından bıçaklandığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi motosikletli ambulans ekipleri yaptı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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