Bungalov evde dehşet: Sevgilisini öldürüp intihar etti
12:37, 05/11/2026, Perşembe
IHA
Kavak'ta korkunç olay
Samsun'un Kavak ilçesindeki bir bungalov evde gece saatlerinde meydana gelen olayda, İsmail Yurtseven (38) ile sevgilisi Latife Mengüç (50) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan kavgada Yurtseven'in tabancayla sevgilisini öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği iddia edildi.
Olay, saat 02.00 sıralarında Kavak ilçesi Değirmencili Mahallesi’ndeki bir bungalov evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisine ait bungalov evde bulunan Latife Mengüç’ün (50) yanına sevgilisi İsmail Yurtseven (38) geldi. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Yurtseven’in tabancayla Mengüç’e ateş ettiği, ardından aynı silahla hayatına son verdiği iddia edildi.
Silah seslerini duyan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, Latife Mengüç ve İsmail Yurtseven’in hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından iki kişinin cenazesi, otopsi işlemleri için Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı’na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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