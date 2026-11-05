Askere giden gençlere 6 bin TL harçlık ve temel ihtiyaç çantası

Samsun Canik Belediyesi, ilçede ikamet eden ve askere gitmeye hazırlanan gençlere yönelik sosyal desteklerini sürdürüyor. Vatani görevini yapacak gençlere 6 bin TL asker harçlığı verilirken, temel ihtiyaç ürünlerinin yer aldığı asker çantası da hediye ediliyor.