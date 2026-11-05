İsrail'e çalıştıkları tespit edildi: Emniyetteki casusluk ağının WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı

İsrail istihbaratıyla bağlantılı olduğu öne sürülen Serkan Çiçek soruşturmasında emniyet teşkilatına uzanan bağlantılar deşifre edildi.

İkinci dalga operasyonun ayrıntılarında, 11 emniyet mensubuyla kurulan irtibat, yetkisiz sorgulamalar ve WhatsApp üzerinden aktarılan kişisel veriler dikkat çekti. Soruşturma dosyasına giren yazışmalar, bazı polislerin meslektaşlarının bilgisayarlarını kullanarak gizli bilgilere ulaştığını ortaya koydu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, İsrail gizli servisiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen Serkan Çiçek'in emniyet içerisindeki irtibatları mercek altına alındı.

Kendisini dedektiflik şirketi sahibi olarak tanıtan Çiçek'in, Filistinli aktivistleri ve bazı Türk vatandaşlarını takip ettirdiği iddiaları üzerine genişletilen incelemelerde; mesajlaşmalar, ses kayıtları ve telefon trafiği değerlendirildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda, Çiçek'in bilgi temin etmek amacıyla 11 emniyet mensubuyla doğrudan veya dolaylı iletişim kurduğu belirlendi.

Meslektaşlarının bilgisayarlarını fırsata çevirmişler

Sabah gazetesinin haberine göre soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri, emniyetin bilgi sistemlerine nasıl erişildiği oldu. Dosyaya yansıyan WhatsApp yazışmalarında, bazı polislerin sorgulama yetkileri bulunmadığı halde meslektaşlarının bilgisayarlarından yararlanarak sisteme giriş yaptığı görüldü.

Şüphelilerden Osman K.'nın, meslektaşının bilgisayarını açık bırakarak yerinden ayrılmasını fırsat bilip sorgulama yaptığına ilişkin mesajları soruşturma dosyasına girdi.

Bir başka şüpheli Mehmet Nurullah Y.'nin ise arkadaşı Yunus T.'nin otel kayıtlarını sorgulama yetkisini kullanarak bilgi temin ettiği ve bu bilgileri Serkan Çiçek'e aktardığı öne sürüldü.

Sızdırıldığı belirtilen veriler arasında vatandaşların kimlik numaraları, aile bilgileri, ev adresleri, araç plakaları, otel kayıtları ve adli geçmişlerine ilişkin bilgiler yer aldı. Bu verilerin WhatsApp üzerinden paylaşıldığı tespit edildi.

Filistinli aktivist ve kuyumcu takibe alınmış

Soruşturma kapsamında emniyet sistemlerinden elde edilen bilgilerin kimler için kullanıldığına ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı.

İsrail gizli servisinden Faysal Al-Rashid'in talimatıyla Filistin asıllı Türk vatandaşı A.A.'nın adım adım takip edildiği ve yaşadığı evin çevresinde keşif yapıldığı iddia edildi.

Polis memuru Şahin K.'nın ise Serkan Çiçek'in talebi üzerine bir kuyumcuyu mesai saatleri dışında 14 saat boyunca gizlice izlediğini kabul ettiği öğrenildi. Soruşturma dosyasında, takip faaliyetlerinin Çiçek'e aktarıldığına ilişkin mesajların da bulunduğu belirtildi.

Polisleri milyonluk kredi tuzağına düşürmüş

Dosyada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise emniyet mensuplarının maddi vaatlerle ağa dahil edildiği iddiası oldu.

Serkan Çiçek'in kendisini varlıklı bir iş insanı olarak tanıttığı, önce küçük miktarlarda borç alarak güven kazandığı ve bu borçları kâr ekleyerek geri ödediği öne sürüldü. Daha sonra su arıtma cihazı kiralama ve gıda ticareti gibi iş ortaklığı teklifleriyle bazı polisleri ikna ettiği belirtildi.

Bu yöntemle emniyet mensuplarına kendi adlarına 1,2 milyon ila 3 milyon lira arasında değişen tutarlarda banka kredisi çektirdiği iddia edildi. Çiçek'in kredi taksitlerini ödeyeceğini söylemesine rağmen ödemeleri durdurması üzerine polislerin ağır borç yükü altında kaldığı kaydedildi.

Borç yükü sağlıklarını da etkiledi

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, mağdur olan bazı emniyet mensupları borçlarını kapatabilmek için araçlarını ve eşlerine ait altınları satmak zorunda kaldı.

Mehmet Nurullah Y.'nin 1,2 milyon lirayı aşan borç nedeniyle aracını ve eşinin altınlarını sattığı, yaşadığı yoğun stresin ardından kalp krizi geçirdiği ve kalbine iki stent takıldığı öğrenildi.

Yaklaşık 2 milyon lira borçlandığı belirtilen Engin E.'nin de borçlarını ödeyebilmek için eşinin altınlarını ve birikimlerini kullandığı aktarıldı. Şahin K.'nın ise 500 bin liralık borç nedeniyle maaşına haciz konulduğu belirtildi.

Sahte kimlik ve çakarlı araç ayrıntısı

Serkan Çiçek'in kendisini çevresine farklı bir kimlikle tanıttığı da soruşturmadaki dikkat çekici ayrıntılar arasında yer aldı.

Çiçek'in kırmızı çakar lambası bulunan Volkswagen Golf marka araç kullandığı, belinde tabanca taşıdığı ve bazı kamu kurumlarında kendisini "Serkan İpek" adıyla gizli ajan olarak tanıttığı öne sürüldü.

Soruşturmada, Çiçek'in avukat ortağı Tuğrulhan Dip'in de yasa dışı sorgulama sistemlerini kullandığına ilişkin bulgulara ulaşıldı. Ayrıca casusluk faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen paraların izini kaybettirmek amacıyla farklı kişilere ait banka ve kripto para hesaplarının kullanıldığı tespit edildi.

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