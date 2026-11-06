Samsun merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, 3 farklı kişiyi toplam 4 milyon 78 bin 172 lira dolandırdığı tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yüksek kazanç vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması için 3 ayrı soruşturma yürüttü.
Yatırım vaadiyle 2,8 milyon liralık vurgun
Soruşturmada şüphelilerin, mesajlaşma uygulaması üzerinden bir gruba katılan vatandaşı yüksek kazançlı yatırım vaadiyle 2 milyon 867 bin 172 lira dolandırdığı belirlendi.
Kendilerini belediye başkanı ve banka görevlisi olarak tanıttılar
Şüphelilerin farklı yöntemlerle de dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Kendilerini telefonda belediye başkanı ve banka görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin, bir kişiyi 720 bin lira, başka bir kişiyi ise 491 bin lira dolandırdığı tespit edildi.
13 şüpheli adliyeye sevk edildi
Üç ayrı soruşturma kapsamında Samsun merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.
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