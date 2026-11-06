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İsim karışıklığı sonrası hesabına gelen 400 bin TL'yi iade etti

07:50, 06/11/2026, CumaG: Güncelleme: 08:21, 06/11/2026, Cuma
IHA
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Adem Akgül 'insanlık ölmemiş' dedirtti.

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde isim benzerliği nedeniyle bir vatandaşın hesabına yanlışlıkla 400 bin TL yatırıldı. Hesabındaki paranın kendisine ait olmadığını fark eden su tesisatçısı Adem Akgül, vakit kaybetmeden bankaya giderek hatanın düzeltilmesini sağladı.

Salıpazarı ilçesinde yaşanan isim benzerliği, 400 bin TL’lik banka işleminin yanlış hesaba yapılmasına neden oldu. Aynı isim ve soyadını taşıyan iki kişi nedeniyle yapılan işlem hatası, hesabına para yatırılan vatandaşın dikkati sayesinde kısa sürede çözüme kavuştu.

Hesabındaki parayı görünce bankaya koştu

Edinilen bilgilere göre, ilçedeki bir banka şubesinde gerçekleştirilen işlem sırasında isim benzerliği nedeniyle 400 bin TL, su tesisatçısı Adem Akgül’ün banka hesabına aktarıldı. Hesabını kontrol ettiği sırada yüksek miktardaki parayı fark eden Akgül, tutarın kendisine ait olmadığını anlayınca durumu bankaya bildirdi.

400 bin liranın gerçek sahibine ulaşmasını sağladı

Banka şubesine giderek yetkililerle görüşen Adem Akgül, hesabına yanlışlıkla yatırılan paranın gerçek sahibine teslim edilmesini istedi. Yapılan kontroller ve işlemlerin ardından 400 bin TL, aynı isim ve soyadını taşıyan gerçek hak sahibinin hesabına aktarıldı.

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Başlıklar :SamsunSalıpazarıAdem Akgül
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İsim karışıklığı sonrası hesabına gelen 400 bin TL'yi iade etti
Adem Akgül 'insanlık ölmemiş' dedirtti.
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