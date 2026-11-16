Samsun'un Çarşamba ilçesinde cezaevinden 2 ay önce çıkan ve çok sayıda suç kaydı bulunan N.G. (38), annesini darbederek öldürdü.
Olay, Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de saat 19.00 sıralarında meydana geldi.
Anne evde ağır yaralandı
Edinilen bilgiye göre, cezaevinden 2 ay önce çıktığı öğrenilen N.G., birlikte yaşadığı annesi İftadiye Gürgün'ü evde darbederek ağır yaraladı. İhbar üzerine adrese ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastanede hayatını kaybetti
Ağır yaralı kadın, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesinde kaldırıldığı yerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
N.G. gözaltına alındı
N.G., Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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