Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede durdurdukları bir araçta arama yaptı.
Çalışma, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik faaliyetler kapsamında yürütüldü.
Aramada sentetik ecza bulundu
Araçta yapılan aramada 111 bin 692 adet sentetik ecza ele geçirilerek el konuldu.
2 şüpheli gözaltına alındı
Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Canlı
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.