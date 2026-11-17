Çin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi olan milli sporcu Sinan Cankurt, Bolu'da meşaleler ve Türk bayraklarıyla coşkuyla karşılandı.

Çin'in Nanjing kentindeki şampiyonada genç erkekler kategorisinde mücadele eden Cankurt, Türkiye'ye trampolin cimnastik branşındaki ilk dünya şampiyonası madalyasını kazandırarak adını Türk spor tarihine yazdırdı.

Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'ndeki karşılamada, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ile sporcular milli sporcuyu meşaleler ve Türk bayraklarıyla karşıladı.

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Emrullah Güler: Türk sporu ve Bolu’muz için büyük gurur

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Cankurt'un milli takımı ve Türk milletini onurlandırdığını belirtti. Güler, elde edilen başarının hem Türk sporu hem de Bolu için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Güler, "Sinan'ımız bugün dünya ikinciliğiyle aslında dünya şampiyonluğu için bütün sporcularımıza motivasyon kaynağı oldu. Umut oldu, neşe oldu ve ilham oldu. Biz sporcularımızı desteklerken, aziz devletimizin imkanlarını sunarken, onların elde edeceği her zerre başarı bizim için büyük onurdur. Dünyada da genç erkeklerde Türk cimnastik tarihinin ilk madalyasını alarak hem cimnastik ailesini hem Türk sporunu hem de özelde Bolu'muzu ayrıca gururlandırdı. Sinan'ımızı tebrik ediyorum" dedi.

DHA Trampolin Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Sinan Cankurt, Bolu'da Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde meşaleler ve Türk bayraklarıyla karşılandı.

Caner Güzeltürk: Çok çalıştık, çok inandık

Madalyanın büyük emek ve disiplinli bir hazırlık sürecinin ardından geldiğini ifade eden Cimnastik Başantrenörü Caner Güzeltürk, şöyle konuştu:

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"Çok çalıştık, inandık. Antrenmanlarımızı, planlamalarımızı ona göre yaptık. Stres yönetimini iyi yönettik orada. 80 dünya ülkelerinden 81 dünya sporcusu vardı. Önce yarı finale kaldık, daha sonra finale kaldık. Bütün strateji ve planlarımızı ona göre oluşturduk. Sinan da güçlü karakteriyle kuvvetiyle her şeyi başardı. Ülkemize tarihin en iyi madalyasını getirdi"

DHA Trampolin Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Sinan Cankurt, Bolu'da meşaleler ve Türk bayraklarıyla karşılandı.

Sinan Cankurt: Emeğimizin karşılığını aldığım için çok mutluyum

Başarının arkasında yoğun çalışma ve fedakarlık bulunduğunu dile getiren milli sporcu Sinan Cankurt, "Öncelikle herkese teşekkür ediyorum. Bu başarı için çok çalıştık, çok çabaladık, çok fedakarlıklar yaptık. Emeğimizin karşılığını aldığım için çok mutluyum. Bundan sonra daha zorlu bir süreç bekliyor beni. Daha çok çalışmam gerekiyor ve daha çok çalışacağım" ifadelerini kullandı.

DHA Trampolin Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Sinan Cankurt, Bolu'da Emrullah Güler ve sporcular tarafından çiçeklerle karşılandı.

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