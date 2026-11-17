Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen hakkında Avrupa transfer piyasasını hareketlendirecek bir iddia gündeme geldi. Dünya devinin Nijeryalı futbolcuyu transfer listesinin ilk sırasına aldığı öne sürülürken Osimhen için konuşulan bonservis bedeli de dikkat çekti.
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.
İspanyol basınından El Nacional'de yayımlanan habere göre Manchester City, Erling Haaland'ın takımdan ayrılması ihtimaline karşı golcü arayışına başladı.
İngiliz ekibinin, olası mali yaptırımlar nedeniyle Norveçli yıldızı yaklaşık 175 milyon euro karşılığında Real Madrid'e veya başka bir dünya devine satabileceği iddia edildi.
Haaland'ın ayrılması durumunda oluşacak boşluğu doldurmak isteyen Manchester City'nin transfer listesinde Igor Thiago, Evanilson ve Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'in yer aldığı belirtildi.
Haberde, Manchester City'nin en iddialı hedefinin Victor Osimhen olduğu öne sürüldü. Nijeryalı futbolcunun bonservis bedeli ise 75 milyon euro olarak gösterildi.
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