Hafta sonu evinde Isparta 32 Spor'a 4-0 yenilen Menemen Futbol Kulübü, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yarın deplasmanda Seza Çimento Elazığspor'la karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma Elazığ Atatürk Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak, maçta Berkay Ağış görev alacak.
Elazığspor averajla lider
Menemen FK, geride kalan 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi elde ederek 14 puan topladı ve 12'nci haftaya 11'inci basamakta girdi.
Elazığspor ise 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 26 puan topladı, averajla liderlik koltuğunda yer aldı.
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