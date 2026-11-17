Fethiyespor, yarın sahasında Kütahyaspor'u konuk edecek. Ekip, 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta sonu mesaisinde deplasmanda Kahramanmaraş İstiklalspor'a 5-1 yenilmişti.
Maç, Fethiye İlçe Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşmada düdüğü Demokrat Özgür Güneş çalacak.
Fethiyespor 13'üncü, Kütahyaspor 7'nci sırada
13'üncü sırada yer alan Fethiyespor, 12'nci haftaya girerken 8 puan topladı.
Kütahyaspor ise çıkışa geçtiği son 4 maçını kazandı ve 16 puanla 7'nci basamağa yükseldi.
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